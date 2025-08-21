Российский газ обеспечивает энергетическую безопасность Сербии в период кризиса — министр
09:20 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский газ позволил Сербии в разгар энергетического кризиса гарантировать бесперебойное снабжение населения и экономики. Об этом в беседе с ТАСС заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.
«Наиболее важно то, что благодаря российскому газу в разгар энергетического кризиса мы обеспечили стабильное снабжение наших граждан и экономики», — подчеркнула она.
НОВОСТИ
- 14:33 21.08.2025
- Наталья Сергунина: Более 220 дизайнеров из России и других стран примут участие в Московской неделе моды
- 14:32 21.08.2025
- На торгпредство России в Швеции совершено нападение с использованием дрона
- 14:12 21.08.2025
- После соглашения с Азербайджаном Армения не будет увеличивать военный бюджет — Пашинян
- 14:00 21.08.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 270 военнослужащих в зоне СВО
- 13:32 21.08.2025
- Группировка войск «Южная» освободила Александро-Шультино в ДНР
- 13:20 21.08.2025
- МИД КНР обвинил спецслужбы Новой Зеландии в распространении слухов о Китае
- 13:05 21.08.2025
- Зеленский заявил, что не согласится на встречу с Путиным и Трампом в Москве
- 13:00 21.08.2025
- Президент Чехии допускает размещение чешских миротворцев на Украине
- 12:32 21.08.2025
- Зеленский отказался повышать статус русского языка при урегулировании
- 12:20 21.08.2025
- КНР против патрулирования боевыми кораблями США акватории около Венесуэлы — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать