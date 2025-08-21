Российский газ обеспечивает энергетическую безопасность Сербии в период кризиса — министр

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский газ позволил Сербии в разгар энергетического кризиса гарантировать бесперебойное снабжение населения и экономики. Об этом в беседе с ТАСС заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.

«Наиболее важно то, что благодаря российскому газу в разгар энергетического кризиса мы обеспечили стабильное снабжение наших граждан и экономики», — подчеркнула она.