МГИК: Голосование в Москве будет обеспечено при возникновении любых нештатных ситуаций
13:34 14.03.2024
Представители Московской городской избирательной комиссии (МГИК) разработали регламент действий, которые будут выполнены в случае нештатных ситуаций в ходе голосования на выборах президента РФ 15-17 марта. Как сообщает в Telegram Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, с учетом нынешней международной ситуации предусматриваются регламенты в том числе и на те случаи, когда на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участках попытаются повлиять какие-то «внешние события». «В этом случае возможно ее преднамеренное отключение. Если система временно приостановит работу, все участки готовы к голосованию при помощи бумажных бюллетеней», – отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Как отмечает Реут, все члены участковых избирательных комиссий в случае необходимости будут готовы провести голосование при помощи бумажных бюллетеней, продолжая вести список избирателей в электронном формате, так, чтобы после включения системы онлайн-голосования все голоса сразу поступили в блокчейн, и была предотвращена возможность попытки повторного голосования.
По его данным, на всех избирательных участках Москвы установили ящики для голосования и подготовили нужное для всех избирателей количество бумажных бюллетеней.
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