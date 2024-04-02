Представитель США рассказал, каким видит современный мир НАТО
21:10 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Североатлантического договора рассматривает теперь мир как «один театр» военных действий. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
«Последнее, что я скажу по этому конкретному делу, заключается в следующем: один из способов описания того, с каким миром приходится иметь дело НАТО, — это один театр [военных действий]», — утверждала сотрудница Госдепартамента США на онлайн-брифинге для журналистов.
«Мы имеем в виду под этим, что мир не обязательно можно поделить на географические регионы, когда только Европа, или только Индо-Тихоокеанский регион, или какая-то другая зона имеет дело с [тем или иным] конкретным вызовом в сфере безопасности. Многие вызовы в сфере безопасности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, не скованы географическими границами. Это свидетельствует о необходимости взаимодействовать с партнерами во всем мире по таким вопросам, как кибербезопасность, которые не ограничиваются каким-то конкретно взятым регионом», — сказала американский дипломат.
НОВОСТИ
- 20:15 02.04.2024
- Эстония собирается закрывать на ночь погранпереход на границе с РФ
- 20:00 02.04.2024
- В НАТО появилась идея взять под контроль все поставки оружия Украине
- 19:30 02.04.2024
- Китай не будет бездействовать, если США будут пытаться лишить КНР права на развитие - Си Цзиньпин
- 19:20 02.04.2024
- Си Цзиньпин: Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях...
- 18:50 02.04.2024
- Глава Госдепа США собирается с визитом в Китай
- 18:45 02.04.2024
- Платежная система Киргизии официально сообщила об остановке работы с платежной системой «Мир»
- 18:39 02.04.2024
- Сбер фиксирует кратное увеличение выдач устойчивых кредитов
- 18:35 02.04.2024
- Председатель КНР провел телефонные переговоры с президентом США
- 18:15 02.04.2024
- Проект российской орбитальной станции утвержден Роскосмосом
- 17:40 02.04.2024
- Глава МИД Франции утверждает, что атаки Киева на НПЗ в РФ являются «легитимной обороной»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать