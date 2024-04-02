Представитель США рассказал, каким видит современный мир НАТО

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора рассматривает теперь мир как «один театр» военных действий. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

«Последнее, что я скажу по этому конкретному делу, заключается в следующем: один из способов описания того, с каким миром приходится иметь дело НАТО, — это один театр [военных действий]», — утверждала сотрудница Госдепартамента США на онлайн-брифинге для журналистов.

«Мы имеем в виду под этим, что мир не обязательно можно поделить на географические регионы, когда только Европа, или только Индо-Тихоокеанский регион, или какая-то другая зона имеет дело с [тем или иным] конкретным вызовом в сфере безопасности. Многие вызовы в сфере безопасности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, не скованы географическими границами. Это свидетельствует о необходимости взаимодействовать с партнерами во всем мире по таким вопросам, как кибербезопасность, которые не ограничиваются каким-то конкретно взятым регионом», — сказала американский дипломат.