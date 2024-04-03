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НОВОСТИ

В настоящее время в зоне проведения СВО находятся более 9 тысяч человек из Чечни - Даудов

22:00 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40 тыс. человек были подготовлены и направлены в зону спецоперации из Чеченской Республики, в том числе свыше 16 тыс. добровольцев. Об этом сообщил в ходе совещания в Грозном председатель парламента региона Магомед Даудов.

«С начала специальной военной операции с территории Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено 40 062 человека, в том числе 16 815 добровольцев, которые прошли эффективную военную подготовку на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес. В настоящее время в зоне проведения СВО находятся более 9 тысяч человек [из Чечни]», — отметил Даудов.

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