В настоящее время в зоне проведения СВО находятся более 9 тысяч человек из Чечни - Даудов
22:00 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 40 тыс. человек были подготовлены и направлены в зону спецоперации из Чеченской Республики, в том числе свыше 16 тыс. добровольцев. Об этом сообщил в ходе совещания в Грозном председатель парламента региона Магомед Даудов.
«С начала специальной военной операции с территории Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено 40 062 человека, в том числе 16 815 добровольцев, которые прошли эффективную военную подготовку на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес. В настоящее время в зоне проведения СВО находятся более 9 тысяч человек [из Чечни]», — отметил Даудов.
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