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Вступление Украины в НАТО приведет к разорению Европы — французский депутат

12:20 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Украины в НАТО обернется затягиванием конфликта с Россией на полвека и разорением Европы. Такое мнение высказал лидер партии «Вставай, Франция», депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Николя Дюпон-Эньян в эфире радиостанции France info.

«Принять Украину в НАТО означает продлить конфликт на полвека и разорить европейский континент, — подчеркнул он. — Это также приведет к экономической зависимости от США».

«Мы тратим государственные деньги на приобретение американского оружия, — сказал Дюпон-Эньян. — Фактически это не помощь Украине, а стимулирование американской военной промышленности».

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