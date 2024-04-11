Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь в ответ на предложение сдаться — НАК

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике боевиков, причастных к терроризму, в ответ на предложение сдаться они открыли огонь. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Там отметили, что сотрудники ФСБ получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. «Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества „Насып“ городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие, и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов», — сказали в НАК.

В районе обнаружения преступников начальником регионального УФСБ введен правовой режим контртеррористической операции.