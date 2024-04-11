Сбер: Больше 4000 бизнес-клиентов уже используют возможности GigaChat

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Как ускорить внедрение генеративного искусственного интеллекта в крупном бизнесе и госкомпаниях, какими должны быть критерии надежности к таким системам и насколько сегодня можно им доверять, какие рыночные ниши здесь уже существуют и будут возникать – ответы на эти и другие вопросы искали участники дискуссии «Мозговой штурм. Применение генеративного AI в бизнесе», которая прошла при поддержке Сбера на форуме «Открытые инновации».

Модератором обсуждения выступил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев. Открывая сессию, Андрей Белевцев назвал генеративный искусственный интеллект самой горячей технологией 2023 года в мире, ведь инвестиции в компании, которые разрабатывают большие языковые модели (LLM) за прошлый год выросли в 6 раз за год. Ни одна венчурная индустрия подобного роста никогда не показывала.

«20 млрд долл. было проинвестировано в IT-стартапы, и эта гонка продолжается, – отметил Андрей Белевцев. – Если посмотреть на стоимость трех крупнейших компаний, работающих на этом рынке, – это OpenAI, Anthropic и Databricks, – то их совокупная стоимость уже догнала стоимость таких компаний, как Airbus и Siemens. И я думаю, что это далеко-далеко не предел. Скорость роста, которую они демонстрируют, показывает веру инвесторов, веру бизнеса в то, как жизнь всех нас изменят эти технологии».

Вместе с тем, отметил Андрей Белевцев, эта технология крайне непростая. В России только две компании смогли разработать полностью собственный технологический стек своих моделей, одна из которых Сбер, отметил Андрей Белевцев. Еще ряд компаний представляют свои файнтьюны открытых больших языковых моделей и активно их внедряют.

Как показал опрос, 84% аудитории сессии уже используют генеративный искусственный интеллект в рабочих и личных целях. Но есть вопросы: насколько можно доверять таким системам, насколько они безопасны, какие данные они используют для обучения и так далее.

Отвечая на вопрос из зала о барьерах входа в использование генеративных моделей, Андрей Белевцев рассказал, что Сбер выкладывает все свои модели в общий доступ, чтобы бизнес мог беспрепятственно их использовать.

«У каждой компании на рынке есть возможность воспользоваться бесплатным доступом к нашим моделям с определенным лимитом на количество сгенерированных токенов, – сообщил он. – И больше 4000 бизнес-клиентов уже используют возможности GigaChat. Кроме того, 1 марта мы запустили большой российский открытый Git-репозиторий – GitVerse. За полтора месяца больше 20 тыс. разработчиков уже зарегистрировались и открыли свои репозитории. Там же можно попробовать AI-ассистента разработчика GigaCode, который позволяет ускорить процесс написания кода, предлагая наиболее вероятные и релевантные подсказки».

В дискуссии также приняли участие старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, руководитель портфеля цифровых продуктов Альфа-Банка Сергей Скидан, генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский и вице-президент, директор по информационным технологиям Почта Банка Иван Карпов.