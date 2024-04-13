Экс-спикер Рады Разумков считает, что украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что после голосования за закон о мобилизации украинский народ «станет для него приговором».

«После голосования за „мобилизационный“ законопроект украинский народ станет для президента и депутатов власти не оппонентом, а приговором! Нельзя играть жизнями украинцев», — написал он в своем телеграм-канале, напомнив, что из закона «убрали демобилизацию и ротацию, а значит — возможность увидеть родных и близких и отдохнуть».

Досталось от Разумкова и парламентариям. «Верховная Рада должна действительно работать, а не давить зеленую кнопку по команде из офиса президента», — заявил он.