0
0
40
НОВОСТИ

В Вашингтоне объяснили, почему США не помогают Украине с отражением воздушных атак

09:20 16.04.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Белый дом объяснил, почему Вашингтон не помогает Киеву с отражением воздушных атак. США считают слишком разными конфликт на Украине и ситуацию в Израиле, поэтому оказывает разный уровень поддержки двум странам.

Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Журналисты напомнили ему, что США активно участвовали в борьбе с беспилотниками и ракетами, запущенными Ираном по территории Израиля. Однако представитель Белого дома подчеркнул, что Штаты не намерены действовать таким же образом на Украине.

«Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — объяснил позицию США Кирби.

По его словам, Соединённые штаты не возьмут на себя «боевую роль» в украинском конфликте. Он добавил, что страна пока не может поставлять Украине системы ПВО из-за отсутствия финансирования.  "Говорит Москва"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 16.04.2024
США уведомили Израиль, что в случае удара по Ирану он будет действовать в одиночку — ABC
0
95
09:00 16.04.2024
В США на этой неделе представят отдельные законопроекты о помощи Израилю и Украине
0
108
22:40 15.04.2024
Ядерная авария на ЗАЭС реальна, несмотря на перевод в режим холодного останова — Гросси
0
591
22:00 15.04.2024
Украина предложила использовать ПВО соседей для защиты своих газохранилищ
0
629
21:20 15.04.2024
Галант заявил Остину, что у Израиля нет другого выбора, кроме как нанести удар по Ирану
0
672
20:40 15.04.2024
Украина за последние недели потеряла гигантский объем генерации — глава Минэнерго
0
716
20:00 15.04.2024
Большинство жителей Чехии считают, что страна приняла слишком много украинских беженцев
0
676
19:20 15.04.2024
Израиль отложил операцию в Рафахе после иранской атаки — CNN
0
673
18:40 15.04.2024
МИД КНР потребовал от США прекратить подавлять Китай и вмешиваться в его дела
0
783
18:00 15.04.2024
Ударом ВКС в Славянске уничтожены около 60 иностранных наемников и офицеров ВСУ
0
870

Возврат к списку