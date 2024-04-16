В Вашингтоне объяснили, почему США не помогают Украине с отражением воздушных атак

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Белый дом объяснил, почему Вашингтон не помогает Киеву с отражением воздушных атак. США считают слишком разными конфликт на Украине и ситуацию в Израиле, поэтому оказывает разный уровень поддержки двум странам.

Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Журналисты напомнили ему, что США активно участвовали в борьбе с беспилотниками и ракетами, запущенными Ираном по территории Израиля. Однако представитель Белого дома подчеркнул, что Штаты не намерены действовать таким же образом на Украине.

«Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — объяснил позицию США Кирби.

По его словам, Соединённые штаты не возьмут на себя «боевую роль» в украинском конфликте. Он добавил, что страна пока не может поставлять Украине системы ПВО из-за отсутствия финансирования. "Говорит Москва"