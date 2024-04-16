В Вашингтоне объяснили, почему США не помогают Украине с отражением воздушных атак
09:20 16.04.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Белый дом объяснил, почему Вашингтон не помогает Киеву с отражением воздушных атак. США считают слишком разными конфликт на Украине и ситуацию в Израиле, поэтому оказывает разный уровень поддержки двум странам.
Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Журналисты напомнили ему, что США активно участвовали в борьбе с беспилотниками и ракетами, запущенными Ираном по территории Израиля. Однако представитель Белого дома подчеркнул, что Штаты не намерены действовать таким же образом на Украине.
«Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — объяснил позицию США Кирби.
По его словам, Соединённые штаты не возьмут на себя «боевую роль» в украинском конфликте. Он добавил, что страна пока не может поставлять Украине системы ПВО из-за отсутствия финансирования. "Говорит Москва"
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