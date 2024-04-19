НАТО должна отдавать оружие Киеву даже в ущерб своей обороноспособности — генсек

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО должны отдавать оружие Украине, даже если это будет делаться в ущерб их собственным оборонным возможностям. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны в онлайн-формате.

«Я четко дал понять, что, когда я призываю страны НАТО забраться поглубже в свои запасы оружия, есть риск, что их военные возможности снизятся ниже уровня требований НАТО. <…> И я дал понять, что если это единственный путь, с помощью которого они помогут поставить Украине оружие, которое ей нужно, то это риск, на который нужно пойти. С учетом того, что это должны быть национальные решения (то есть решения правительств стран альянса — прим. ТАСС), и при условии, что они смогут нарастить свои запасы, чтобы вновь выйти на рекомендованный НАТО уровень военных возможностей», — сказал Столтенберг.