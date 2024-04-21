Депутат Бундестага предположил, что пакет помощи Украине от США может быть последним

20:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер не исключил, что рассматриваемый сейчас в США пакет помощи Киеву может стать последним крупным траншем со стороны Вашингтона. Такое мнение он высказал в комментарии для медиагруппы Funke.

«Не следует все же скрывать того, что война может продолжаться еще долго, и это теперь, возможно, будет последний крупный пакет помощи США», — считает Кизеветтер. В связи с этим, по его мнению, Европа должна в вопросе поддержки Киеву не только быть на равных с США, но и в будущем быть готовой к тому, чтобы компенсировать нехватку помощи со стороны Вашингтона. «Для этого требуются не только [ракеты] Taurus, но и больше систем ПВО и дальнобойного высокоточного оружия, дронов и артиллерии, танков и боевых самолетов», — утверждал депутат Бундестага.