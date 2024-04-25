0
0
166
НОВОСТИ

Передача ракет ATACMS Киеву может плохо обернуться для США — сенатор

12:32 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Украине тактических баллистических ракет ATACMS может повлечь негативные последствия для самих Соединенных Штатов. С таким утверждением выступил американский сенатор Майк Ли (республиканец от штата Юта).

«Отправка оружия на Украину, способного привести к эскалации, может закончиться для нас очень плохо», — написал он в соцсети X, комментируя публикацию СМИ о передаче ракет ATACMS.

Ли также высказал мнение, что какой-либо стратегии по обеспечению мира в украинском конфликте не существует.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 25.04.2024
В Пхеньяне заявили, что КНДР всегда будет в «одном окопе с Россией»
0
27
13:20 25.04.2024
Лукашенко заявил, что Россия создала мощные резервы в зоне СВО
0
58
13:05 25.04.2024
Азербайджан не будет поставлять оружие Украине — Алиев
0
93
13:00 25.04.2024
Монголия хочет заключить с ЕАЭС договор о свободной торговле
0
92
12:20 25.04.2024
В Польше зафиксирован резкий рост заболеваемости корью
0
165
12:05 25.04.2024
Украина прекратит существование, если не пойдет на переговоры — Лукашенко
0
189
12:00 25.04.2024
Более 3,1 тыс. наемников принимают участие в СВО на стороне Украины, в основном из США
0
184
11:32 25.04.2024
ВСУ используют французские гаубицы для обстрела ДНР — военкор из Франции
0
226
11:30 25.04.2024
Более 80% респондентов в ходе опроса выбрали Сбер самым надежным банком для хранения денег
0
224
11:20 25.04.2024
Три емкости с нефтепродуктами горят на площади 500 кв. м в Омске
0
231

Возврат к списку