Передача ракет ATACMS Киеву может плохо обернуться для США — сенатор

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Украине тактических баллистических ракет ATACMS может повлечь негативные последствия для самих Соединенных Штатов. С таким утверждением выступил американский сенатор Майк Ли (республиканец от штата Юта).

«Отправка оружия на Украину, способного привести к эскалации, может закончиться для нас очень плохо», — написал он в соцсети X, комментируя публикацию СМИ о передаче ракет ATACMS.

Ли также высказал мнение, что какой-либо стратегии по обеспечению мира в украинском конфликте не существует.