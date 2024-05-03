Силы ПВО РФ за ночь сбили 6 БПЛА в Крыму и Белгородской области
09:00 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО России за ночь уничтожили пять украинских беспилотников в Белгородской области и один в Крыму, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова», — отметили в ведомстве.
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