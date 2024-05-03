Страны G7 в частном порядке признают отказ от идеи изъятия активов РФ — FT

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи в частном порядке признают, что больше не рассматривают идею о полной конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Она указывает со ссылкой на источники, что вместо этого западные страны «изучают другие способы извлечения финансирования» для Украины из средств РФ. При этом основной причиной нежелания стран ЕС конфисковать активы стала «боязнь ответных мер».