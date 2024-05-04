Байден и Зеленский должны быть призваны в ВСУ — Володин
11:30 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский должны быть призваны в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в первую очередь в соответствии с новыми критериями. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Вооруженные силы Украины испытывают острый недостаток в солдатах. Принятые меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших в другие страны граждан не увенчались успехом. Поэтому теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что авторы решения по вводу новых критериев призыва «отсидятся в своих кабинетах», а все остальные выступят в качестве «расходного материала, которого на Украине становится все меньше».
3 мая издание «Страна» сообщило, что больных ВИЧ и раком смогут призывать в украинскую армию.
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