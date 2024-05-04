ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село в Белгородской области

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали Вергилевку в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Вергилевка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — написал он.

Гладков добавил, что в результате атаки выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы.