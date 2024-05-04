ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой, сообщили в ДНР

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают в панике поселок Архангельское под Авдеевкой, пытаются окопаться на подступах к населенному пункту. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Бегут небратья из Архангельского. Спешно, с паникой. Также истерично пытаются окопаться на подступах к нему», — рассказал представитель силовых структур.

Он добавил, что в населенном пункте остаются точечные очаги сопротивления.