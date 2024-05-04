ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой, сообщили в ДНР
17:30 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают в панике поселок Архангельское под Авдеевкой, пытаются окопаться на подступах к населенному пункту. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Бегут небратья из Архангельского. Спешно, с паникой. Также истерично пытаются окопаться на подступах к нему», — рассказал представитель силовых структур.
Он добавил, что в населенном пункте остаются точечные очаги сопротивления.
НОВОСТИ
- 17:00 04.05.2024
- В Белгороде произошел взрыв, пострадали пять человек
- 16:00 04.05.2024
- Уголовное дело возбуждено в РФ в отношении Зеленского, он объявлен в розыск
- 15:00 04.05.2024
- Пять мощных вспышек на Солнце произошли 4 мая
- 14:00 04.05.2024
- В проливе Дарданеллы у следующего в РФ танкера вышел из строя двигатель
- 13:00 04.05.2024
- ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село в Белгородской области
- 12:30 04.05.2024
- Восток ЕС догоняет по уровню жизни его юг - Bloomberg
- 12:00 04.05.2024
- В Закарпатье произошел конфликт со стрельбой между сотрудниками военкомата и цыганами
- 11:30 04.05.2024
- Байден и Зеленский должны быть призваны в ВСУ — Володин
- 11:00 04.05.2024
- МЧС хочет увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности и проектирование АСП
- 10:30 04.05.2024
- Токио выразил Вашингтону сожаление в связи со словами Байдена о ксенофобии в Японии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать