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НОВОСТИ

Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск МВД РФ

19:00 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства.

В карточке значится, что Порошенко Петр Алексеевич, 1965 года рождения, уроженец города Болграда разыскивается по уголовной статье.

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