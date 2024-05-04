Лейборист Садик Хан в рекордный третий раз избран мэром Лондона

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Садик Хан переизбран на должность мэра Лондона и займет этот пост в третий раз. Об этом свидетельствуют окончательные результаты прошедших 2 мая в Англии региональных выборов.

53-летний политик набрал 43,7% голосов избирателей (1 088 225 голосов), представительница правящей Консервативной партии Сьюзен Холл заручилась поддержкой 32,6% проголосовавших лондонцев (811 518).

Должность мэра Лондона была учреждена в 2000 году, до этого никому не удавалось занять этот пост трижды. Кен Ливингстон руководил британской столицей с 2000 по 2008 год, Борис Джонсон — с 2008 по 2016 год.