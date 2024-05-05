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Трамп назвал администрацию Байдена гестаповской

10:35 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп сравнил администрацию президента США Джо Байдена с гестапо. С таким утверждением экс-президент выступил на закрытом мероприятии в субботу, его слова приводит телекомпания NBC.

«Эти люди управляют гестаповской администрацией», — отметил Трамп, когда говорил о судебных разбирательствах против него.

Экс-президент также утверждал, что Байден является самым коррумпированным президентом в истории страны.

Ранее Трамп заявил, что Байден злоупотребляет полномочиями президента США, чтобы преследовать своего политического соперника на выборах в ноябре.

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