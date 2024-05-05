Трамп назвал администрацию Байдена гестаповской
10:35 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Эти люди управляют гестаповской администрацией», — отметил Трамп, когда говорил о судебных разбирательствах против него.
Экс-президент также утверждал, что Байден является самым коррумпированным президентом в истории страны.
Ранее Трамп заявил, что Байден злоупотребляет полномочиями президента США, чтобы преследовать своего политического соперника на выборах в ноябре.
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