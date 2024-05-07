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Кадыров считает, что освободить Харьков и Одессу необходимо за этот месяц

17:32 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо усилить военные действия в зоне спецоперации на Украине и освободить Харьков и Одессу в течение месяца. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров после инаугурации президента РФ.

«Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время. В этом месяце нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. Потом посадить этого Зеленского и заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, граждан, русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины», — заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия-1».

«Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами», — написал он позже в своем телеграм-канале.

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