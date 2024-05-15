Умные камеры помогут штрафовать за курение и распитие алкоголя в неположенных местах
10:20 15.05.2024 Источник: Известия
Минцифры совместно с профильными ведомствами рекомендуется проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы» (ЕБС). Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания комиссии Госсовета РФ «Коммуникации, связь, цифровая экономика», с которым ознакомились «Известия».
«Среди таких нарушений, например, переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и многое другое», — перечислил источник «Известий».
По его словам, современные технологии позволят выписывать гражданам штрафы в полуавтоматическом режиме, так же, как это делается сейчас в отношении нарушающих ПДД водителей.
НОВОСТИ
- 10:05 15.05.2024
- ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,5%
- 10:00 15.05.2024
- США хотят направить Украине еще одну систему Patriot — Bloomberg
- 09:32 15.05.2024
- Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию — СМИ
- 09:20 15.05.2024
- Средства ПВО уничтожили 10 ракет ATACMS над Крымским полуостровом
- 09:05 15.05.2024
- Два взрыва произошло на топливной базе Ростовской области из-за атаки БПЛА
- 09:00 15.05.2024
- Главной проблемой переговоров по Украине Путин считает надежность гарантий
- 22:40 14.05.2024
- На Украине введены аварийные отключения света во всех регионах
- 22:00 14.05.2024
- Путин утвердил новый состав правительства РФ
- 21:20 14.05.2024
- США могут пересмотреть финансовую помощь Грузии — помощник госсекретаря
- 20:40 14.05.2024
- Франция поставит Украине новую партию ракет ПВО Aster
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать