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Умные камеры помогут штрафовать за курение и распитие алкоголя в неположенных местах

10:20 15.05.2024 Источник: Известия

Минцифры совместно с профильными ведомствами рекомендуется проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы» (ЕБС). Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания комиссии Госсовета РФ «Коммуникации, связь, цифровая экономика», с которым ознакомились «Известия».

«Среди таких нарушений, например, переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и многое другое», — перечислил источник «Известий».

По его словам, современные технологии позволят выписывать гражданам штрафы в полуавтоматическом режиме, так же, как это делается сейчас в отношении нарушающих ПДД водителей.

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