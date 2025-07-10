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НОВОСТИ

РФ намерена срочно импортозаместить иностранное ПО в вузах

10:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России планирует незамедлительно заместить иностранное программное обеспечение в университетах. ТАСС ознакомился с утвержденным кабмином стратегическим направлением в области цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования до 2030 года.

В нем отмечается, что в вузах долгое время использовались иностранные ПО, которые обеспечивали работу образовательных и административно-хозяйственных процессов.

«Для большинства таких продуктов пользовательские и корпоративные лицензии отозваны, что требует их срочного импортозамещения», — говорится в документе.

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