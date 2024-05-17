11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Малайзия подписали соглашение об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Об этом сообщает Минфин России.

С российской стороны документ подписал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Малайзии — замминистра финансов Лим Хуэй Ин, отмечается в сообщении.