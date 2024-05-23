Европейские подростки более склонны к нездоровому питанию - доклад ВОЗ
12:50 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доклад подготовлен на основе данных из 44 стран Европейского региона, участвующих в исследовании «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья». Как отмечается в документе, распространенность лишнего веса и ожирения среди подростков уже давно является серьезной проблемой для здравоохранения. Подобные проблемы наблюдаются более чем у 20% юношей и девушек. Причем если по результатам предыдущего исследования в 2018 году они были замечены у 21% подростков, то в 2022 году — уже у 23%. Юноши чаще подвержены лишнему весу и ожирению, чем девушки (27% против 17%).
В отчете говорится об «эпидемии неравенства», так как отмечается опасный разрыв между разными социально-экономическими слоями в области питания, занятий спортом и веса. Так, например, у детей родителей с низкими доходами выше вероятность лишнего веса или ожирения, малоподвижности и плохого питания, что является фактором риска в плане сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и диабета.
На высоком уровне по-прежнему остается потребление сладостей и напитков с содержанием сахара. 25% подростков ежедневно едят конфеты и шоколад (28% девушек и 23% юношей). Серьезную роль здесь играет социально-экономический фактор: подростки из семей с низкими доходами в большей степени склонны к потреблению сладких напитков (18% против 15%) и в меньшей — к употреблению в пищу фруктов (32% против 46%) и овощей (32% против 54%).
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