Число невыездных россиян-должников перевалило за 7 миллионов человек

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число невыездных россиян-должников к началу лета превысило 7 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«По состоянию на 1 мая постановления о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации действовали в рамках 7,5 млн исполнительных производств», — сообщили в ФССП, отвечая на запрос ТАСС.