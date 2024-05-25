0
0
0
НОВОСТИ

Число невыездных россиян-должников перевалило за 7 миллионов человек

09:20 25.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число невыездных россиян-должников к началу лета превысило 7 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«По состоянию на 1 мая постановления о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации действовали в рамках 7,5 млн исполнительных производств», — сообщили в ФССП, отвечая на запрос ТАСС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:10 25.05.2024
Госдеп США выступил за отправку миротворческой миссии на Гаити
0
51
09:00 25.05.2024
Столтенберг: Я не могу точно сказать, когда Украина станет членом НАТО
0
80
22:50 24.05.2024
От Норвегии до Польши на границе будет создана «стена дронов»
0
831
21:36 24.05.2024
Министр обороны КНР проведет переговоры с главой Пентагона в Сингапуре
0
695
21:00 24.05.2024
Туск заявил о намерении властей Польши открыть КПП «Бобровники» на границе с Белоруссией
0
775
20:45 24.05.2024
28 командиров ВСУ попали под расследование из-за провала на харьковском направлении
0
801
18:45 24.05.2024
Путин назвал одну из целей конференции по Украине в Женеве
0
944
18:30 24.05.2024
Путин и Лукашенко высказались по теме катастрофы, в которой погиб президент Ирана
0
979
18:20 24.05.2024
Россия готова к переговорам по Украине, исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле - Путин
0
856
18:05 24.05.2024
В ядерных учениях РФ и Белоруссии нет ничего необычного, НАТО проводит такие же - Путин
0
725

Возврат к списку