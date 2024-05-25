Число невыездных россиян-должников перевалило за 7 миллионов человек
09:20 25.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число невыездных россиян-должников к началу лета превысило 7 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
«По состоянию на 1 мая постановления о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации действовали в рамках 7,5 млн исполнительных производств», — сообщили в ФССП, отвечая на запрос ТАСС.
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