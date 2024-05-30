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НОВОСТИ

В Японии намерены создать межпартийную группу по НЛО

13:20 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты японского парламента намерены создать специальную межпартийную группу. Она займется вопросом неопознанных летательных объектов, которые ранее замечали в небе над страной, сообщило агентство Дзидзи.

Группа проведет свое первое заседание 6 июня. Ее председателем станет экс-министр обороны Ясукадзу Хамада, а генеральным секретарем — сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, молодой и пользующийся популярностью политик Синдзиро Коидзуми.

Как отмечается, депутаты обратятся к правительству с просьбой создать организацию, которая займется изучением неопознанных объектов, которые фиксировали в небе над страной, сотрудничая при этом с США, где в составе Пентагона есть схожая структура.

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