В Японии намерены создать межпартийную группу по НЛО

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты японского парламента намерены создать специальную межпартийную группу. Она займется вопросом неопознанных летательных объектов, которые ранее замечали в небе над страной, сообщило агентство Дзидзи.



Группа проведет свое первое заседание 6 июня. Ее председателем станет экс-министр обороны Ясукадзу Хамада, а генеральным секретарем — сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, молодой и пользующийся популярностью политик Синдзиро Коидзуми.



Как отмечается, депутаты обратятся к правительству с просьбой создать организацию, которая займется изучением неопознанных объектов, которые фиксировали в небе над страной, сотрудничая при этом с США, где в составе Пентагона есть схожая структура.



