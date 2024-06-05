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НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге открылся первый иммерсивный магазин Умного дома Sber

18:37 05.06.2024

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Фото пресс-службы Сбера
В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в формате иммерсивного шоурума открылся первый в России фирменный магазин Умного дома Sber. Пространство открыли заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и CEO SberDevices Денис Филиппов.

В этом пространстве нового типа каждый желающий сможет попробовать и приобрести умные устройства Sber, а также пережить опыт взаимодействия с умным домом через футуристический техно-перфоманс, сообщает пресс-служба Сбера.

Все посетители смогут узнать, как сделать свой дом цифровым и адаптивным под разные жизненные ситуации. Пространство шоурума организовано как прототип жилого помещения и поделено на зоны: гостиная, детская, кухня. В каждой из них могут реализовываться различные сценарии Умного дома Sber.

Каждый сможет представить квартиру в виде белого холста, который становится цветным и «оживает» только с началом использования системы умного дома. За несколько минут посетители «проживут целый день»: встретить утро, приготовить завтрак, посмотреть фильм, подготовиться ко сну. В техно-перфомансе задействованы все умные девайсы Sber – от датчиков движения до умных колонок, а также устройства компаний-партнеров.

Особое внимание в шоуруме уделено взаимодействию с детьми. Они быстро и с удовольствием адаптируются к новым технологиям, поэтому для них создают особые девайсы и разрабатывают особые сценарии. В компании стремятся показать, как дети с самых ранних лет могут получать опыт взаимодействия с технологичными устройствами и искусственным интеллектом, что может оказаться чрезвычайно полезным в жизни.

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