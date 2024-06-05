Премьер Фицо планирует постепенно вернуться к работе к концу июня
19:32 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии социал-демократ Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, намерен вернуться к исполнению своих обязанностей к концу июня — началу июля. Об этом он заявил, выступая с первым после нападения видеообращением к согражданам, опубликованным на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«15 мая в городе Гандлова [на западе страны] меня из-за моих политических убеждений попытался убить активист словацкой [либеральной] оппозиции, — сказал глава правительства. — Если [процесс выздоровления] пойдет оптимально, я постепенно смогу вернуться к работе к концу июня — началу июля».
Фицо сообщил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него. «Пришло время, чтобы я сделал первый шаг, а это прощение», — отметил он. Премьер выглядел сильно похудевшим спустя три недели после покушения.
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