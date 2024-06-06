Путин ответил на вопрос о рисках применения ядерного оружия
23:30 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в случае угроз считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств, отвечая на вопрос о рисках применения ядерного оружия.
«Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально», — сказал он.
«Я надеюсь, что все в мире будут так относиться к решению вопросов подобного рода», — добавил президент РФ.
Владимир Путин призвал не доводить не только до использования, но и до угрозы применения ядерного оружия.
«Это очень жесткая тема. Соединенные Штаты — единственная страна, которая использовала ядерное оружие во Второй мировой войне, Хиросима, Нагасаки, 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие — 70-75 килотонн. Такое тактическое ядерное оружие. Давайте не доводить не только до использования, но даже до угрозы использования», — заявил он на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.
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