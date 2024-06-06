0
0
24
НОВОСТИ

В РФ в 2024 году будут построены около 1 400 электрозаправок — Новак

17:00 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1 400 зарядных станций для электромобилей построят в России в текущем году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас принята программа развития зарядной инфраструктуры, она реализуется. В этом году мы планируем [построить] около 1 400 [электрозаправок]», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 06.06.2024
Венесуэла предлагает РФ совместно добывать рыбу в Атлантике
0
99
16:28 06.06.2024
К 2026 году Сбер планирует выдавать все кредиты малому бизнесу при помощи искусственного интеллекта
0
95
16:12 06.06.2024
Украина движется к энергетической катастрофе — глава «Укргидроэнерго»
0
140
16:08 06.06.2024
При внедрении искусственного интеллекта ВРП регионов может достичь прироста до 7,7% к 2030 году
0
120
16:00 06.06.2024
В Москве задержан гражданин Франции, собиравший сведения в области военной деятельности РФ
0
153
15:32 06.06.2024
США против ударов американским оружием по Москве — Байден
0
196
15:12 06.06.2024
Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире — Reuters
0
216
15:00 06.06.2024
Венгрия не будет отменять запрет на поставки украинского зерна — Сийярто
0
213
14:48 06.06.2024
Аэропорт Оренбурга обретет новый облик благодаря Сберу
0
214
14:32 06.06.2024
По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои — Ганчев
0
302

Возврат к списку