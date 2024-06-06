В РФ в 2024 году будут построены около 1 400 электрозаправок — Новак

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1 400 зарядных станций для электромобилей построят в России в текущем году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас принята программа развития зарядной инфраструктуры, она реализуется. В этом году мы планируем [построить] около 1 400 [электрозаправок]», — сказал он.