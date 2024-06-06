В РФ в 2024 году будут построены около 1 400 электрозаправок — Новак
17:00 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 1 400 зарядных станций для электромобилей построят в России в текущем году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«У нас принята программа развития зарядной инфраструктуры, она реализуется. В этом году мы планируем [построить] около 1 400 [электрозаправок]», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:32 06.06.2024
- Венесуэла предлагает РФ совместно добывать рыбу в Атлантике
- 16:28 06.06.2024
- К 2026 году Сбер планирует выдавать все кредиты малому бизнесу при помощи искусственного интеллекта
- 16:12 06.06.2024
- Украина движется к энергетической катастрофе — глава «Укргидроэнерго»
- 16:08 06.06.2024
- При внедрении искусственного интеллекта ВРП регионов может достичь прироста до 7,7% к 2030 году
- 16:00 06.06.2024
- В Москве задержан гражданин Франции, собиравший сведения в области военной деятельности РФ
- 15:32 06.06.2024
- США против ударов американским оружием по Москве — Байден
- 15:12 06.06.2024
- Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире — Reuters
- 15:00 06.06.2024
- Венгрия не будет отменять запрет на поставки украинского зерна — Сийярто
- 14:48 06.06.2024
- Аэропорт Оренбурга обретет новый облик благодаря Сберу
- 14:32 06.06.2024
- По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои — Ганчев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать