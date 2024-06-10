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Попавшие в учреждения ФСИН люди должны содержаться «в человеческих условиях» — Путин

14:12 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди, попавшие в учреждения ФСИН, должны содержаться в нормальных условиях. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

«Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — сказал президент, комментируя доклад Москальковой о том, что больше всего обращений связано с жалобами заключенных на условия содержания.

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