ВВС США не хватает более полутора тысяч военных пилотов
19:00 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы США фиксируют увеличение нехватки пилотов более чем в два раза за последние 14 лет. Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Эдриан Спейн.
«Это не новая проблема. 14 лет назад нам не хватало порядка 800 пилотов, сейчас это число выросло до 1,8 тыс. или около того», — сказал он, выступая на конференции, организованной Американской ассоциацией военно-воздушных и космических сил США. Спейн, отвечающий за проведение операций американских ВВС, уточнил, что программу подготовки проходят порядка 1,3 тыс. летчиков ежегодно.
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