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Атака на Севастополь совершена при участии США - жерналист

22:05 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористическая атака киевского режима на гражданские объекты Севастополя, в результате которой погибли пять и пострадали более 100 человек, совершена при участии США и преследовала цель запугать россиян. Об этом заявил корреспонденту ТАСС международный обозреватель центральной венесуэльской газеты Ultimas Noticias Хуан Мигель Диас Феррер.

«Атака Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS говорит о том, что США являются соучастниками террористического акта, жертвами которого стали более 100 человек, включая большое число детей», — отметил Диас Феррер. Он указал, что «поставки вооружений США и странами НАТО делают эти государства участниками конфликта и направлены на эскалацию боевых действий против России».


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