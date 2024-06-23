Атака на Севастополь совершена при участии США - жерналист

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористическая атака киевского режима на гражданские объекты Севастополя, в результате которой погибли пять и пострадали более 100 человек, совершена при участии США и преследовала цель запугать россиян. Об этом заявил корреспонденту ТАСС международный обозреватель центральной венесуэльской газеты Ultimas Noticias Хуан Мигель Диас Феррер.



«Атака Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS говорит о том, что США являются соучастниками террористического акта, жертвами которого стали более 100 человек, включая большое число детей», — отметил Диас Феррер. Он указал, что «поставки вооружений США и странами НАТО делают эти государства участниками конфликта и направлены на эскалацию боевых действий против России».





