Атака на Севастополь совершена при участии США - жерналист
22:05 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Атака Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS говорит о том, что США являются соучастниками террористического акта, жертвами которого стали более 100 человек, включая большое число детей», — отметил Диас Феррер. Он указал, что «поставки вооружений США и странами НАТО делают эти государства участниками конфликта и направлены на эскалацию боевых действий против России».
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