ГД приняла в I чтении проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках
17:12 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы доступа к книгам иноагентов в библиотеках.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы членами комитета по культуре 26 марта 2024 года. Изменения предлагается внести в закон «О библиотечном деле».
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