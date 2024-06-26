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НОВОСТИ

Минфин предложил существенно увеличить ряд пошлин

13:32 26.06.2024 Источник: РБК

Минфин предложил увеличить размер ряда государственных пошлин. Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня (текст поправок есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. Поправки разосланы на согласование в ведомства.

Так, например, корректировкам подвергнется следующие пошлины:

За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 руб. до 5000 руб.; за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, — с 1600 руб. до 5000 руб.; за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей пошлина поднимется с 1300 руб. до 2000 руб.; за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. руб. до 400 тыс. руб. и за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, — с 16 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

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