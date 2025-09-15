10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Латинской Америки становятся наемниками на Украине из-за лжи в СМИ и на YouTube о причинах конфликта и реальной ситуации на фронте, сообщил во время поездки в ДНР бразильский публицист и журналист Рафаэль Мачадо, отвечая на вопрос ТАСС.

«Во-первых, нужно понимать, что в большинстве своем СМИ Латинской Америки контролируются Западом. Даже в таких странах, как Бразилия, которая дружественна России, в том числе в рамках сотрудничества в БРИКС, — сказал Мачадо. — Самое ужасное — многие СМИ и, например, некоторые YouTube-каналы, которые получают большие средства от украинского посольства, они создают нарратив, в котором русские как бы проигрывают в этом конфликте. Заявляя, например, что каждый солдат ВСУ убивает 20-30 российских солдат. И, зачастую, молодые люди из Колумбии, Бразилии, Чили, Аргентины и других стран, они верят, что это участие в конфликте, в зоне боевых действий в Донбассе на стороне Украины будет простым, словно сафари. Они думают, что они сражаются за правильные намерения».

Он добавил, что из-за искаженной информации о конфликте многие латиноамериканцы не знают его истинных причин, считая, что «[президент России Владимир] Путин пытается захватить весь мир, что СССР возродится и что коммунизм будет всем навязываться, поэтому люди напуганы, они обмануты и не понимают, что реально происходит здесь (в России — прим. ТАСС)».