Лето в азиатской части РФ стало вторым самым теплым в истории метеонаблюдений — Вильфанд
10:05 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лето 2025 года в азиатской части страны заняло второе место по температурным характеристикам за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Летний сезон в азиатской территории страны стал вторым самым теплым в истории метеорологических наблюдений. Но это второе место он делит вместе с тремя другими годами: 2016, 2021 и 2024 годами. А на европейской территории России прошедшее лето расположилось только во втором десятке самых теплых. И именно это не позволило прошедшему лету в целом по стране войти в первую пятерку самых жарких, оно на шестом-восьмом ранжированном месте», — сказал он.
Вильфанд пояснил, информация о том, что нынешний год войдет в пятерку самых теплых с вероятностью 95% и с вероятностью 90% — в тройку, затрагивает глобальную температуру. «Ранее озвученные прогнозы касались средней глобальной температуры, не России и тем более не европейской части страны», — объяснил метеоролог.
