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Дефицит бюджета РФ за январь — июнь предварительно составил 929 млрд руб. — Минфин

12:05 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ за январь — июнь 2024 года, согласно предварительной оценке, составил 929 млрд рублей, или 0,5% от прогнозируемого на текущий год ВВП, сообщается на сайте Минфина.

«По итогам января — июня 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 929 млрд рублей, что на 1,421 трлн рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Таким образом, исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, а операции по использованию/формированию средств ФНБ проводятся в рамках механизма бюджетного правила», — говорится в сообщении.

Доходы бюджета за отчетный период составили 17,093 трлн рублей, что на 38% выше, чем годом ранее. В свою очередь расходы выросли на 22,3% — до 18,022 трлн рублей.

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