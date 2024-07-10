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НОВОСТИ

В Москве задержан агент ГУР, готовивший теракт против военнослужащих Минобороны РФ

11:32 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала россиянина, завербованного Главным управлением разведки Украины, который готовил теракт против троих высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Органами безопасности задержан гражданин России 1994 года рождения, который по заданию ГУР Минобороны Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства», — отметили в ЦОС.

Он дал признательные показания о том, что в мае 2024 года его завербовали сотрудники украинской военной разведки.

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