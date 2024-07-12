РФ знает о стремлении Турции в ШОС, но членство страны в НАТО создает сложности — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремлю известно о намерении Анкары вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но членство Турции в НАТО противоречит основополагающим документам ШОС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, нам известно о намерении Турции присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим [моментам] Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса, и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС», — сказал представитель Кремля.