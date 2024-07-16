Патриарх Кирилл считает закрытой тему с возможной канонизацией Ивана Грозного

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Царь Иван IV Грозный повинен в смерти святителя Филиппа, митрополита Московского (1507-1569), ни о какой канонизации государя речи быть не может. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Успенском соборе Кремля в день памяти святителя, попросив считать тему с канонизацией Грозного закрытой.

«Ни в чем не повинный святитель, радевший о благе Руси, о благе святого православия, прекрасно проповедовавший Слово Божие, пал от руки безумного царя. И в стороне остается вопрос о причинах этого безумия. То ли болезнь, то ли обуяние злой силой — Бог его знает, что взбудоражило царя, но он совершил страшное преступление. И поэтому, когда сейчас некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют у патриарха канонизации Иоанна Грозного, всем отвечаю, пользуясь случаем, с этого амвона: никакой канонизации быть не может», — сказал патриарх.

По его словам, Иван Грозный, утверждавший свою единоличную власть, заподозрил, что владыка-митрополит, который был представителем боярского рода и имел большое влияние на боярское сословие, станет зачинщиком смуты и, «может быть, даже покусится и на саму царскую власть». Как отметил патриарх, это были страхи, которые не имели под собой никаких оснований. Он также обратил внимание на свидетельства некоторых «светил медицины», исследовавших жизнь царя, о том, что он был человеком «душевно не вполне здоровым», однако, добавил патриарх, «что бы ни было причиной этого безумства, результатом стало страшное преступление».

«Это не означает, что мы не ценим исторические заслуги государя Иоанна, что мы не сознаем ту важную политическую миссию, которую он осуществил, но все это не является причиной для канонизации и быть не может. Поэтому прошу считать эту тему закрытой», — заключил предстоятель РПЦ.