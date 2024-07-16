Около 200 артистов из 17 стран выступят на фестивале циркового искусства "Идол" в Москве

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В запланированном в Москве на 18–21 июля фестивале циркового искусства «Идол» будут участвовать артисты из разных стран мира. По словам генерального директора Большого Московского цирка, продюсера и ведущего фестиваля Эдгарда Запашного, темой «Идола» в этом году станет «Русский свет». «После пятилетнего перерыва мы возобновляем всемирный фестиваль циркового искусства «Идол», - заявил Запашный. - Это большое событие, интересное, и сложное соревнование. К нам приехали более 200 участников из 17 стран мира. 18–19 июля будут проходить основные соревновательные дни, 20-го – гала-шоу, 21-го – гала-шоу и церемония награждения».

Событие состоится на арене Большого Московского цирка. Гости фестиваля увидят наиболее яркие цирковые номера и аттракционы, отобранные специальной комиссией. Например, в программу попали скоростное жонглирование, воздушная гимнастика в кольце, эквилибр на руках, акробатика с шестами и на роликах, оригинальный эквилибр на ховербордах, воздушная гимнастика на ремнях и полотнах, икарийские игры, номер «Подкидные доски» и многое другое.

Также перед публикой выступят наездники, клоуны, дрессировщики слонов и бизонов.



Свои номера будут представлять призеры международных цирковых фестивалей, победители и участники мировых телевизионных шоу-талантов, исполнители уникальных цирковых трюков и мировых рекордов из России, Казахстана, Китая, КНДР, Монголии, Вьетнама, Болгарии, Польши, Испании, Италии, Португалии, США, Германии, Перу, Гватемалы, Филиппин, Эфиопии.



Напомним, с 2013 года в фестивале циркового искусства «Идол» в Москве приняли участие более 1,5 тыс. артистов.