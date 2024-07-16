Около 200 артистов из 17 стран выступят на фестивале циркового искусства "Идол" в Москве
17:17 16.07.2024
В запланированном в Москве на 18–21 июля фестивале циркового искусства «Идол» будут участвовать артисты из разных стран мира. По словам генерального директора Большого Московского цирка, продюсера и ведущего фестиваля Эдгарда Запашного, темой «Идола» в этом году станет «Русский свет». «После пятилетнего перерыва мы возобновляем всемирный фестиваль циркового искусства «Идол», - заявил Запашный. - Это большое событие, интересное, и сложное соревнование. К нам приехали более 200 участников из 17 стран мира. 18–19 июля будут проходить основные соревновательные дни, 20-го – гала-шоу, 21-го – гала-шоу и церемония награждения».
Событие состоится на арене Большого Московского цирка. Гости фестиваля увидят наиболее яркие цирковые номера и аттракционы, отобранные специальной комиссией. Например, в программу попали скоростное жонглирование, воздушная гимнастика в кольце, эквилибр на руках, акробатика с шестами и на роликах, оригинальный эквилибр на ховербордах, воздушная гимнастика на ремнях и полотнах, икарийские игры, номер «Подкидные доски» и многое другое.
Также перед публикой выступят наездники, клоуны, дрессировщики слонов и бизонов.
Свои номера будут представлять призеры международных цирковых фестивалей, победители и участники мировых телевизионных шоу-талантов, исполнители уникальных цирковых трюков и мировых рекордов из России, Казахстана, Китая, КНДР, Монголии, Вьетнама, Болгарии, Польши, Испании, Италии, Португалии, США, Германии, Перу, Гватемалы, Филиппин, Эфиопии.
Напомним, с 2013 года в фестивале циркового искусства «Идол» в Москве приняли участие более 1,5 тыс. артистов.
НОВОСТИ
- 17:47 16.07.2024
- На Украине более половины граждан не ассоциируют себя с европейцами — опрос
- 17:12 16.07.2024
- Канцлер Австрии не поддержал бойкот венгерского председательства в Совете ЕС
- 17:00 16.07.2024
- Боррель считает, что Европа переживает «демографическую зиму»
- 16:32 16.07.2024
- Медведчук в письме Трампу указал на возможный украинский след в покушении
- 16:12 16.07.2024
- МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП США в 2024 году до 2,6%
- 16:00 16.07.2024
- Чечня занимает первое место по рождаемости в стране — Мишустин
- 15:32 16.07.2024
- В ЕС появляются разногласия по ситуации на Украине — Боррель
- 15:20 16.07.2024
- Сбер и Сколтех научились прогнозировать засухи на год вперед
- 15:12 16.07.2024
- Выдача микрозаймов в июне снизилась до минимума в 2024 году
- 15:00 16.07.2024
- Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать