Путин не общается с Меркель и не планирует поздравлять ее с 70-летием

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не планирует направлять поздравление экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая сегодня отмечает 70-летие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счет нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли Путин поздравлять Меркель.

«За последние годы никакого общения не было», — добавил Песков.