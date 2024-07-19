Крупный природный пожар в Карадагском заповеднике около Коктебеля потушен за 4 суток
17:00 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар в Карадагском заповеднике около Коктебеля полностью потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«Лесной пожар на территории Карадагского заповедника в поселке городского типа Коктебель полностью ликвидирован. Площадь составила 40 га», — сказали в ведомстве.
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