Крупный природный пожар в Карадагском заповеднике около Коктебеля потушен за 4 суток

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17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в Карадагском заповеднике около Коктебеля полностью потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Лесной пожар на территории Карадагского заповедника в поселке городского типа Коктебель полностью ликвидирован. Площадь составила 40 га», — сказали в ведомстве.