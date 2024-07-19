0
0
98
НОВОСТИ

Крупный природный пожар в Карадагском заповеднике около Коктебеля потушен за 4 суток

17:00 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в Карадагском заповеднике около Коктебеля полностью потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Лесной пожар на территории Карадагского заповедника в поселке городского типа Коктебель полностью ликвидирован. Площадь составила 40 га», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 19.07.2024
Евросоюз лишился стратегической автономии в вопросах, касающихся Украины — China Daily
0
62
17:23 19.07.2024
Оккупация палестинских территорий Израилем фактически является аннексией, считает суд ООН
0
103
16:58 19.07.2024
В «Зарядье» 1 августа стартует масштабная программа «Культурный город» — Сергунина
0
123
16:32 19.07.2024
Сийярто считает детсадовским уровень мышления Борреля и рад, что он уходит со своего поста
0
182
16:20 19.07.2024
В СберСити в Рублево-Архангельском дан старт строительству новой станции метро
0
183
16:12 19.07.2024
Центральная группировка войск освободила населенный пункт Юрьевка ДНР
0
193
16:00 19.07.2024
Средства ПВО РФ за неделю сбили три украинских самолета МиГ-29
0
220
15:32 19.07.2024
Журналиста WSJ Гершковича приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже
0
266
15:12 19.07.2024
Удар по Тель-Авиву нанес иранский беспилотник, запущенный из Йемена — армия Израиля
0
303
15:00 19.07.2024
Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в возрасте 80 лет
0
297

Возврат к списку