ВСУ заминировали ряд дамб и мостов в Одессе на случай сдачи города — подполье

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые дамбы и мосты в Одессе были заминированы Вооруженными силами Украины (ВСУ) на случай сдачи города. Об этом рассказали ТАСС представители подполья «Дозор».

«Отдельные заминированные объекты нам известны, это касается города Одессы. В настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения. Минирование объектов жизнеобеспечения при отходе ВСУ из населенных пунктов для них обычное явление», — сказал собеседник агентства.