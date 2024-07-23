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Китай готов вместе с РФ содействовать развитию мировой энергетики — Си Цзиньпин

17:00 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы вместе с Россией способствовать здоровому развитию глобальной энергетической отрасли. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Отталкиваясь от новой исторической точки отсчета, Китай готов совместно с российской стороной <…> содействовать более мощному, экологическому и здоровому развитию мировой энергетической отрасли», — говорится в послании, которое Си Цзиньпин направил участникам VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Как уточнил председатель КНР, Пекин стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в указанном направлении и будет оказывать поддержку сохранению устойчивых цепочек поставок.

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