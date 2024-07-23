Китай готов вместе с РФ содействовать развитию мировой энергетики — Си Цзиньпин
17:00 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти готовы вместе с Россией способствовать здоровому развитию глобальной энергетической отрасли. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Отталкиваясь от новой исторической точки отсчета, Китай готов совместно с российской стороной <…> содействовать более мощному, экологическому и здоровому развитию мировой энергетической отрасли», — говорится в послании, которое Си Цзиньпин направил участникам VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Как уточнил председатель КНР, Пекин стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в указанном направлении и будет оказывать поддержку сохранению устойчивых цепочек поставок.
НОВОСТИ
- 17:44 23.07.2024
- Игорь Сечин представил новую версию Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества
- 17:40 23.07.2024
- Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта
- 17:29 23.07.2024
- Игорь Сечин призывает к созданию инфраструктуры для увеличения расчетов в нацвалютах
- 17:28 23.07.2024
- Сечин: Инвестиции Китая в энергопроекты России укрепят энергобезопасность двух стран
- 17:12 23.07.2024
- Госдума приняла закон о постоянном патрулировании заповедников
- 16:50 23.07.2024
- Игорь Сечин: Запад переоценил эффективность своего давления на мощный потенциал экономик России и Китая
- 16:33 23.07.2024
- Игорь Сечин: энергетическое сотрудничество России и Китая укрепляется
- 16:32 23.07.2024
- Госдума дала полиции право принимать решение о выдворении иностранцев
- 16:12 23.07.2024
- Отношения Сербии и России останутся очень хорошими вопреки недоброжелателям — Вучич
- 16:10 23.07.2024
- Клиенты Сбера чаще заключают сделки хеджирования накануне заседаний Банка России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать