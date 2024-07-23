Игорь Сечин призывает к созданию инфраструктуры для увеличения расчетов в нацвалютах

17:29

РФ и Китаю нужно создавать инфраструктуру, необходимую для дальнейшего расширения использования национальных валют в торговле между двумя странами, считает глава «Роснефти», ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК Игорь Сечин. В ходе выступления на церемонии открытия VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ), он заявил, что происходящие сейчас изменения в мировой экономике и политике приводят к снижению роли доллара США в мировой торговле.

«Это хорошо иллюстрируют недавние успехи Китая в использовании юаня, - обратил внимание участников РКЭБФ Сечин. - Так, в сентябре прошлого года юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT. Также юань впервые обогнал доллар США в международных расчетах Китая, его доля сейчас достигает 53%».

Как считает глава «Роснефти», показательной является и динамика российско-китайских взаиморасчетов. Так, значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран позволили России и Китаю быстро перейти на расчеты в национальных валютах. Их доля по итогам 2023 года превысила 90%. «Для дальнейшего расширения использования национальных валют как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами необходимо создание соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов, а также всего спектра систем для обмена межбанковскими сообщениями», - заявил Сечин на РКЭБФ.