Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди избирателей - опрос

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Камала Харрис, выдвижение которой кандидатом от Демократической партии на президентских выборах поддержал американский лидер Джо Байден, опережает по уровню поддержки баллотирующегося на высший государственный пост республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos.

По результатам опроса, в котором принял участие 1 241 взрослый американец, Харрис опережает Трампа на 2 процентных пункта. Вице-президенту предпочтение отдают 44% избирателей, Трампу — 42%. Погрешность составляет 3 п. п. Опрос был проведен 22–23 июля, то есть после того, как Байден заявил о выходе из предвыборной гонки.

Агентство отмечает, что результаты опроса, проведенного 15–16 июля, выявили равный уровень поддержки (44%) Трампа и Харрис избирателями. По результатам опроса, проведенного 1–2 июля, Трамп опережал Харрис на 1 п. п.