Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди избирателей - опрос
09:20 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Камала Харрис, выдвижение которой кандидатом от Демократической партии на президентских выборах поддержал американский лидер Джо Байден, опережает по уровню поддержки баллотирующегося на высший государственный пост республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos.
По результатам опроса, в котором принял участие 1 241 взрослый американец, Харрис опережает Трампа на 2 процентных пункта. Вице-президенту предпочтение отдают 44% избирателей, Трампу — 42%. Погрешность составляет 3 п. п. Опрос был проведен 22–23 июля, то есть после того, как Байден заявил о выходе из предвыборной гонки.
Агентство отмечает, что результаты опроса, проведенного 15–16 июля, выявили равный уровень поддержки (44%) Трампа и Харрис избирателями. По результатам опроса, проведенного 1–2 июля, Трамп опережал Харрис на 1 п. п.
НОВОСТИ
- 09:05 24.07.2024
- В Мелитополе прозвучало три взрыва, были слышны звуки беспилотников
- 09:00 24.07.2024
- За ночь средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью
- 22:30 23.07.2024
- Россияне смогут обратиться в ОНК через единый портал
- 22:28 23.07.2024
- Штаб общественной поддержки ЕР на выборах в Мосгордуму открылся в Москве
- 22:00 23.07.2024
- Варшава выдвинула Киеву свое условие по принятию Украины в ЕС
- 21:45 23.07.2024
- У Франции не будет нового премьера, пока не закончится Олимпиада - Макрон
- 21:10 23.07.2024
- Венгрия намерена блокировать передачу Украине средств из фонда ЕС, пока не решится вопрос транзита нефти из РФ
- 19:30 23.07.2024
- Всплеск COVID-19 зарегистрирован во Франции накануне Олимпиады - ВОЗ
- 18:25 23.07.2024
- Президент США скоро назначит нового шефа Секретной службы
- 17:44 23.07.2024
- Игорь Сечин представил новую версию Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать