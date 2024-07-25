Средства ПВО РФ за сутки сбили 52 украинских беспилотника
14:12 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 52 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 52 беспилотных летательных аппарата, из которых 26 — вне зоны спецоперации», — говорится в сообщении.
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